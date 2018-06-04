В екатеринбургском метро мальчика затянуло в эскалатор

В екатеринбургском метро мальчика затянуло в эскалатор. У ребёнка перелом костей правой ноги.

ЧП произошло на станции метро «Площадь 1905 года», об этом Е1.RU сообщили очевидцы.

"Мальчика лет десяти затянуло в эскалатор. Ребёнок находился в составе группы детей, скорее всего, с вожатой. Судя по тому, что я увидел, ребёнок серьёзно пострадал, возможно, остался без пальцев ноги", - рассказал Свидетель произошедшего.

На место происшествия прибыли врачи и диагностировали перелом костей правой ноги. Мальчика увезли в детскую больницу, передает tjournal.ru. Следователи проводят проверку.