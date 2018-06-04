Два черновика опубликованных работ Альберта Эйнштейна (1879-1955), в том числе общей теории относительности, выставлены на аукцион RR Auctions в Бостоне за $193,5 тыс.
Один из них - двухстраничная рукопись, подтверждающая теорию лауреата Нобелевской премии по физике 1921 года, предварительно оценена в $173 тыс. Это "самый впечатляющий рукописный материал Эйнштейна, который мы когда-либо предлагали", приводит слова исполнительного вице-президента RR Auctions Роберта Ливингстона британская газета Daily Express.
Реликвии, связанные с легендарным физиком-теоретиком, пользуются повышенным спросом у коллекционеров. Ранее на аукционе английского торгового дома Bonhams в Нью-Йорке за $420 тыс. ушла с молотка его скрипка, что втрое превысило первоначальное предложение.
Как сообщает ТАСС, один из основоположников современной теоретической физики начал играть на музыкальном инструменте в возрасте шести лет, и затем в последующие годы, согласно сообщению аукционеров, "музыка помогала" ему в теоретических размышлениях.
Позднее физик подарил музыкальный инструмент Уильяму Хиббсу - сыну дворника в Принстонском университете, в котором Эйнштейн занимался исследованиями.
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ВЕСЫ
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