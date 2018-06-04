Шеф-повар рассказал о любимом блюде Елизаветы II

Бывший шеф-повар королевского двора Даррен Макгрейди, готовивший для монаршей семьи 15 лет, рассказал о любимом блюде королевы Великобритании Елизаветы II. Больше всего Ее Величество любит шоколадный торт, приводит слова кулинара газета Daily Express.

"Шоколадный торт в меню монарха появляется вновь и вновь, каждый день, - свидетельствует Макгрейди. - Каждый день она заказывает по кусочку торта. Если королева не доедает его в Букингемском дворце (официальная резиденция), то забирает с собой в Виндзорский замок (загородная резиденция)". "Ездил на поезде из Лондона в Виндзор и порой вез с собой наполовину съеденный кусочек торта", - вспоминает он.

Очень нравится шоколадный торт и внуку монарха - принцу Уильяму, который полюбил его, когда пил чай с бабушкой. "Шоколадный торт подавали и на свадьбе принца, - заметил бывший шеф-повар. - Его изготовила для Уильяма фирма McVitie's из 1,7 тыс. печений и 17 кг шоколада".

Елизавета II не ест блюда, содержащие крахмал, продолжил кулинар. Исключение составляют торжественные государственные обеды, передает ТАСС. Кроме того, она поклонник салатов и свежих фруктов. "Мы также не готовили блюда с чесноком и большим содержанием лука, - сказал Макгрейди. - Не подавалось и мясо. Если оно все же присутствовало, то крайне редко и готовилось очень тщательно".

В Букингемском дворце, как свидетельствует Макгрейди, для королевы составляли меню и направляли его монарху дважды или трижды в неделю. Она отмечала галочкой необходимые ей блюда, а нежелательные вычеркивала. После этого меню возвращалось на кухню.