Главным требованием флешмоба является создание фотографий, на которых у людей не просто не видно лиц, но создается ощущение, что они вообще отсутствуют. Это возможно, если снимать бородатого мужчину снизу, пишет Корреспондент.

Men with beards looking upwards for your viewing pleasure. Don't say I don't give you anything pic.twitter.com/ft2M7kQ5h4