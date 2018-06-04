Путешествия на поезде в сказку: названы лучшие маршруты по Европе

Путешествия не только позволяют отдохнуть и отвлечься от суеты, но и могут перенести в настоящую сказку.

В преддверии поры отпусков сервис OneTwoTrip выбрал шесть красивейших железнодорожных маршрутов по Европе, от которых захватывает дух, пишет life.ru.

Швейцария, "Ледниковый экспресс"

Фото: OneTwoTrip

Поезд Glacier Express — самый медленный экспресс в мире, но, как отмечают эксперты, это и один из лучших способов полюбоваться красотой Швейцарии: увидеть ущелья, заснеженные горы, мосты и тоннели. Несмотря на достаточно высокие цены на билеты, есть способ сэкономить и проехать лишь по самой знаковой части маршрута — виадуку "Ландвассер".

Шотландия, Вест-Хайлендская линия железной дороги

Фото: OneTwoTrip

Прокатиться на "Хогвартс-экспрессе" можно, приобретя билет на поезд, идущий из Глазго в Маллай по West Highland Line. Он идёт через знакомый по фильмам о Гарри Поттере виадук "Гленфиннан". По пути также можно увидеть мост Эрскин, средневековый замок Дамбартон, а также полюбоваться Аррочарскими Альпами и прекрасными шотландскими пейзажами.

Норвегия, Фломская железная дорога

Фото: OneTwoTrip

Один из самых красивых в мире железнодорожных маршрутов, который входит в топ главных туристических достопримечательностей Норвегии. Всего за час путешественник увидит красивые водопады, овраги и горные вершины. До Фломской дороги легко добраться из Осло.

Швейцария — Италия, "Бернина-экспресс"

Фото: OneTwoTrip

Особенность маршрута — огромное количество тоннелей: по пути их будет 55. Кроме того, путешественников ждут 196 мостов, 7%-ный уклон и разворот на 360 градусов. На самом высоком участке пути (2253 метра над уровнем моря) экспресс поднимется до ледников, а затем плавно спустится в Италию.

Австрия, Земмерингская железная дорога

Фото: OneTwoTrip

Для того чтобы полюбоваться австрийской природой, эксперты рекомендуют сесть на поезд в Вене и доехать до Земмеринга, находящегося в полутора часах от австрийской столицы, и уже там купить билет на поезд, который поедет по Земмерингской железной дороге. По пути путешественники пересекут 16 виадуков и проедут через 15 тоннелей, любуясь долинами, озёрами и горными вершинами.