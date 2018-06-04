ДТП на Ботанике: мотоциклист влетел в автомобиль

Серьезная авария в произошла сегодня днем на улице Гренобля (Ботаника). Там мотоциклист столкнулся с автомобилем.

На данный момент неизвестно, кто стал виновником аварии и есть ли в результате столкновения пострадавшие.

Фото с места происшествия выложили очевидцы в одной из социальных сетей.

На место инцидента прибыла полиция. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.





