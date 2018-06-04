Восьмилетнего ребёнка жестоко избили в санатории в Геленджике

Ужасный случай произошел в ГБУЗ Детский санаторий имени Н.И. Пирогова в Геленджике. Семилетнюю девочку избил восьмилетний мальчик. При этом ни воспитатели, ни врачи не доложили об инциденте матери пострадавшей. Женщина сама увидела побои, когда приехала за ребенком. Она написала заявление в полицию на воспитателей из‐за их бездействия и на маму мальчика.

Ни о чем не подозревающая Юлия (мать девочки) приехала забирать дочь. Каково же было ее удивление, когда она увидела следы избиения на теле ребенка.

Родительнице не сообщили об инциденте. У ребенка поврежден левый бок, на руке — ссадины. При этом воспитательница видела, что происходит в тот момент между ребятами, но почему-то не вступилась. Девочка ничего по этому поводу конкретного не сказала, однако родители мальчика и сотрудники и вовсе утверждают, что ребенок сам упал, пишет 360tv.

Воспитательница санатория Елена уверяла, что ничего страшного не произошло. «Он просто махнул в нее веткой», — сказала женщина. По ее словам, мальчик периодически проявляет агрессию и если что-то не так, как ему хочется, может толкнуть. Мать маленького дебошира в курсе проделок сына. Ей неоднократно об этом говорили. Но при этом она считает, что ее сын должен лечиться наряду с другими детьми. Елена со вздохом добавила, что писала докладную старшему воспитателю и звонила матери мальчика.

Главврач санатория поддержал позицию Елены: ничего страшного не произошло. «Там не избил, там ударил веткой. Есть поверхностные повреждения кожных покровов. Лично я не осматривал девочку, мне доложили врачи, заведующие отделением», — сказал главврач Сергей Федорович.

Известно, что мальчик не первый раз приезжает в этот санаторий и на него уже есть много жалоб. Мать пострадавшей зафиксировала побои и обратилась в полицию.