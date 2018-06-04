ЕС может увеличить квоту на экспорт из Молдовы

Европейский Союз рассматривает возможность увеличения квоты на экспорт для предпринимателей из Молдовы.

Такое заявления сделала Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальстрём в ходе рабочей встречи в Женеве с главой МИДЕИ Тудором Ульяновским. Как отмечается в пресс-релизе МИДЕИ, Еврокомиссар подчеркнула, что для этого национальное законодательство в сфере торговли должно соответствовать основным мировым принципам, в том числе санитарным. Это предусмотрено международными соглашениями Всемирной торговой организации. Соблюдение единых норм позволит развить либерализацию торговли.

Министр Ульяновский, в свою очередь, заявил, что разнообразие экспорта и свободная торговля с ЕС приведут к развитию экономики Молдовы и создадут благоприятный инвестиционный климат в нашей стране. Кроме того, глава МИДЕИ отметил, что хотел бы расширения квоты на экспорт в страны ЕС сельскохозяйственной продукции: яблок, винограда и различных продуктов животного происхождения. В этом контексте стороны также обсудили санитарные и фито-санитарные реформы. Мальстрём пригласила Молдову на совместную встречу с Грузией и Украиной, которая состоится в сентябре в Брюсселе. Стороны планируют обсудить Соглашение о свободном обмене с ЕС, подписанное в рамках Восточного партнерства.