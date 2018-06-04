В Молдове выпустили перламутровое игристое вино

Компания по производству игристых вин Bulgari Winery после недавней сенсации – выпуска игристых вин в алюминиевых банках – готовится снова удивить потребителей новым необычным продуктом. В этот раз перламутровым игристым винным напитком Freddo.

Сначала он привлекает необычными цветами – голубым (Blueberry), желтым (Citron) и розовым (Strawberry). Однако после появления в 2015 г. первого в мире голубого винного напитка цветом нас уже не сильно удивишь. Но легким движением руки обычный напиток превращается в ... перламутровый. И никакой химии. Технологию придумали в Германии. Пищевой перламутр получают из белка, эти микрочастички никак не влияют на вкус, только создают красивый эффект напитка. Вкус напитков соответствует их названию – черники, лимона и клубники.

Сегодня только две компании в мире имеют лицензионные права на использование этого компонента. Одна – испанская, она производит безалкогольные перламутровые напитки. И вторая – молдавская: Bulgari Winery выпускает с перламутром слабоалкогольную продукцию. Поэтому она – уникальная. Благодаря нарядному перламутровому цвету и содержанию углекислого газа («волшебным пузырькам»), эти напитки подходят для баров и клубов, летних террас и зон отдыха. Они служат отличной основой для создания коктейлей.



Еще одно их преимущество – низкое содержание алкоголя (6%), которое хорошо переносится летом и оптимально для молодёжной аудитории, только начинающей знакомиться с алкогольными напитками. Кроме того, Freddo – это альтернатива другой слабоградусной продукции, популярной в молодежной среде, – различным энергетикам (зачастую небезопасным для здоровья) и более тяжелым алкогольным напиткам, сообщает mybusiness.md.