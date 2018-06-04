Конституционный суд частично принял обращение депутатов от Либеральной партии. Согласно решению, русский язык остается языком межэтнического общения, а КС может проверить конституционной законов, принятых до вступления в силу Конституции. Как пишет ТV8, КС постановил, что Закон о функционировании языков на территории МССР устарел и не соответствует реалиям.
КС рассмотрел обращение группы депутатов от ЛП, которые опротестовали особый статус русского языка, предусмотренный законом. Согласно авторам обращения, это негативно сказывается на статусе румынского языка как официального языка Республики Молдова. Кроме того, это дискриминирует другие национальные меньшинства, помимо русских, поскольку остальные языки не обладают статусом, присущим русскому.
КС не установил, каким образом это влияет на официальный статус румынского языка в Республике Молдова. КС отметил, что если примет критику авторов обращения, будет допущена логическая формальная ошибка. Вывод о нарушении 13 статьи Конституции об использовании русского языка в определенных сферах социальной жизни не исходит из того, что румынский язык является официальным языком Республики Молдова. Таким образом, КС подчеркнул, что до тех пор, пока существует условие приоритетной публикации нормативных актов, проведения образовательного процесса, распространения официальной информации или информации национальной важности, вывески названия учреждений или наименования общественных мест на румынском языке, статья 13 Конституции не нарушается.
КС также отметил, что не может позволить, чтобы конституционный механизм защиты фундаментальных прав дал возможность парламентским оппонентам, разочарованным в определенной государственной политике, которая соответствует при этом международным стандартам, выиграть в Конституционном суде и получить победу, которую они не смогли достигнуть демократическими методами, как это предусмотрено международными конвенциями по обсуждению проблемы нацменьшинств.
Кроме того, КС рассмотрел законность исключительности конституционного контроля нормативных актов, принятых до вступления в силу Конституции. Судьи постановили, что до тех пор, пока законодательный текст, принятый до вступления в силу конституции (1994) не был отменен в соответствии со статьей II финального и переходного постановления Конституции, КС вправе проводить контроль конституционности в этом отношении. КС может так поступить на основании принципов эффективной защиты, которую должен обеспечить фундаментальным правам на основании ее статуса гаранта соблюдения Конституции, читать далее http://www.allmoldova.com/ru/news/konstitutsionnyi-sud-priznal-ustarievshim-zakon-o-funktsionirovanii-iazykov-na-tierritorii-moldavskoi-ssr
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Возможны проблемы с пищеварением. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Постарайтесь лечь спать пораньше. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Неудачный день для секса. Вечером ждите приятных гостей.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешным окажется обращение в органы власти.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Вас будут волновать вопросы материального характера. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Удачный день для людей творческих профессий.
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