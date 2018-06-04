Согласно решению Конституционного суда-русский язык является языком межэтнического общения

Конституционный суд частично принял обращение депутатов от Либеральной партии. Согласно решению, русский язык остается языком межэтнического общения, а КС может проверить конституционной законов, принятых до вступления в силу Конституции. Как пишет ТV8, КС постановил, что Закон о функционировании языков на территории МССР устарел и не соответствует реалиям.

КС рассмотрел обращение группы депутатов от ЛП, которые опротестовали особый статус русского языка, предусмотренный законом. Согласно авторам обращения, это негативно сказывается на статусе румынского языка как официального языка Республики Молдова. Кроме того, это дискриминирует другие национальные меньшинства, помимо русских, поскольку остальные языки не обладают статусом, присущим русскому.

КС не установил, каким образом это влияет на официальный статус румынского языка в Республике Молдова. КС отметил, что если примет критику авторов обращения, будет допущена логическая формальная ошибка. Вывод о нарушении 13 статьи Конституции об использовании русского языка в определенных сферах социальной жизни не исходит из того, что румынский язык является официальным языком Республики Молдова. Таким образом, КС подчеркнул, что до тех пор, пока существует условие приоритетной публикации нормативных актов, проведения образовательного процесса, распространения официальной информации или информации национальной важности, вывески названия учреждений или наименования общественных мест на румынском языке, статья 13 Конституции не нарушается.

КС также отметил, что не может позволить, чтобы конституционный механизм защиты фундаментальных прав дал возможность парламентским оппонентам, разочарованным в определенной государственной политике, которая соответствует при этом международным стандартам, выиграть в Конституционном суде и получить победу, которую они не смогли достигнуть демократическими методами, как это предусмотрено международными конвенциями по обсуждению проблемы нацменьшинств.

Кроме того, КС рассмотрел законность исключительности конституционного контроля нормативных актов, принятых до вступления в силу Конституции. Судьи постановили, что до тех пор, пока законодательный текст, принятый до вступления в силу конституции (1994) не был отменен в соответствии со статьей II финального и переходного постановления Конституции, КС вправе проводить контроль конституционности в этом отношении. КС может так поступить на основании принципов эффективной защиты, которую должен обеспечить фундаментальным правам на основании ее статуса гаранта соблюдения Конституции, читать далее http://www.allmoldova.com/ru/news/konstitutsionnyi-sud-priznal-ustarievshim-zakon-o-funktsionirovanii-iazykov-na-tierritorii-moldavskoi-ssr