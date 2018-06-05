В Молдове стартовали экзамены на степень бакалавра

Сегодня начиналась сессия для выпускников лицеев. Первым экзамен на степень бакалавра сдают ученики школ с негосударственным языком обучения. Почти три тысячи человек пишут тест по румынскому языку и литературе.

Через три дня свыше 15 тысяч выпускников будут сдавать экзамен по родному языку. После этого более 16 тысяч лицеистов сдадут экзамен по иностранному языку, а 15 июня состоится экзамен по профильному предмету. Его будут сдавать около 17 тысяч выпускников.

Экзамен по предмету на выбор пройдет 19 июня, его будут сдавать примерно 15 тысяч лицеистов.



В этом году сессию сдают более 18 тысяч кандидатов. Из них почти три тысячи пересдают прошлогодние экзамены.



От сдачи одного или нескольких экзаменов освобождены 828 выпускников, которые получили высший балл автоматом.