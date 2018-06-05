Корнелиу Чуря: Андрей Нэстасе будет заниматься в примэрии политикой

Победа Андрея Нэстасе была предсказуемой, поскольку он располагал большим числом сегментов избирателей, которые можно было зачесть в его электоральный капитал. Такое мнение высказал вице-директор Института правовых и политических исследований при Академии наук Молдовы Виктор Жук в студии передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV.

„Голоса, отданные за Валериу Мунтяну и Константина Кодряну, позволили ему в существенной степени ликвидировать отставание в 20 тысяч голосов, имевшееся с первого тура, распределение голосов электората Сильвии Раду позволило обойти Иона Чебана, а мобилизация, имевшая место в последние 3–4 часа, позволила ему закрепить свою лидирующую позицию и прийти к финишу с весьма комфортным счётом”, - заявил Виктор Жук. По его мнению, после первого тура было ясно, что Ион Чебан исчерпал свою электоральную базу.

В то же время Виктор Жук считает, что на этих местных выборах не стоило уделять столько внимания инсинуациям и разоблачениям в сфере неподкупности и собственности. „По моему мнению, они сыграли менее значимую роль”, - сказал он.

Корнелиу Чуря считает, что Андрей Нэстасе будет заниматься в примэрии политикой, аналитик не верит в то, что новый примар предложит так уж много проектов. „Положение Андрея Нэстасе весьма благоприятно для его политического курса – он оказался в ситуации, когда он должен продемонстрировать факты и результаты, но этот срок для их демонстрации очень краток, так что он может прибегнуть к различным политическим манёврам, ввязаться в игру с властью, в которой он умеет выставлять себя в роли жертвы”, - считает Корнелиу Чуря.