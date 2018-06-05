В четырёх сёлах Флорештского района отремонтировали дороги

В четырёх населенных пунктах Флорешсткого района отремонтировали дороги в рамках правительственного проекта "Хорошие дороги для Молдовы".

В Маркулештах восстанавливают 700 метров местной дороги. На это потратят почти миллион леев. Местные жители с нетерпением ждут результатов.



В селе Севирова уже отремонтировали участок дороги длиной в 1200 метров.



В селе Извоаре обновили участок дороги, который связывает мэрию, почту и детский сад.



Во Флорештском районе к концу сентября - середине октября планируют отремонтировать дороги в 64 населенных пунктах.

Довольны качеством построенной дороги и в Трифанештах.



"В четырех населенных пунктах отремонтировали три с половиной километра, это стоило четыре с половиной миллиона леев", - отметил представитель Госадминистрации дорог Андрей Язинский.

В рамках правительственной программы "Хорошие дороги для Молдовы" будет отремонтировано более 1200 километров местных дорог. Инвестиции в проект превысят миллиард 600 миллионов леев.