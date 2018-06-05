Художественная школа в Кагуле нуждается в капитальном ремонте

Художественная школа Кагула нуждается в обновлении и реорганизации. Капитальный ремонт в здании никогда не проводился, а из-за нехватки помещений уроки приходится проводить в городском доме культуры или в театре. Обновить необходимо и парк музыкальных инструментов.

Многим желающим учится в художественной школе отказывают из-за нехватки мест, по той же причине не нанимают педагогов.



Несмотря на трудности, педагоги гордятся своими воспитанниками, которые занимают призовые места на национальных и международных конкурсах.



Этими проблемами преподаватели художественной школы поделились с депутатом- демократом Анатолием Горилэ.



"Попытаюсь им помочь. Расскажу о проблемах школы министерству и правительству", - сказал депутат ДПМ Анатолий Горилэ.



Художественную школу открыли в Кагуле в 1959 году. Сейчас в ней обучаются 250 детей.





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