В Кишинёве пройдёт марафон "скажем нет торговле людьми"

Скажем "нет" торговле людьми. Под таким девизом в центре столицы в воскресенье состоится пятикилометровый марафон, который организует Генеральный инспекторат полиции. На площади Великого национального собрания в этот день устроят выставку полицейской техники и обустроят игровую и спортивную площадку для детей.

Старт пробегу дадут в 11.30, его маршрут пройдет по проспекту Штефана чел Маре. Глава ГИП Александр Пынзарь заявил, что в мероприятии примут участие представители гражданского общества и дипмиссий и пригласил присоединиться всех желающих.



В связи с проведением акции проспект Штефана чел Маре в периметре улиц Измаильской и Тома Чорбэ будет перекрыт с 11-30 до часу дня, а в периметре улиц Пушкина и Бэнулеску-Бодони с часу дня до семи вечера.



В свою очередь, глава Центра по борьбе с торговлей людьми Лилиан Левандовский заявил, что число обращений граждан в полицию, связанных с проблемой трафика, растет, благодаря тому, что люди правильно информированы.



Согласно статистике, в прошлом году было зарегистрировано 120 фактов торговли людьми. А за первые три месяца текущего года зарегистрировали около 50 подобных преступлений, жертвами которых стали 110 человек.





