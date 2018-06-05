Число погибших при извержении вулкана в Гватемале достигло 69 человек

Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале достигло 69 человек, сообщил в понедельник вечером национальный институт судебных наук центральноамериканской страны.

По информации института, из поступивших 69 тел при помощи отпечатков пальцев и физических характеристик только 17 пока опознаны. Больше всего – 60 человек – погибли в департаменте Эскуинтла. Еще девять стали жертвами стихии в департаменте Сакатепекес. Институт также сообщает, что задействовал два мобильных морга и морозильную установку для хранения тел в департаменте Эскуинтла. Также применяется сухой лед для сохранения тел с целью их дальнейшей идентификации.