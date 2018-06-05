Председатель Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк в настоящее время совершает визит в Соединенные Штаты Америки.
Председатель Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк в настоящее время совершает визит в Соединенные Штаты Америки, где у него запланированы встречи с политическими лидерами, членами гражданского общества и представителями американской университетской среды.
Первая встреча у председателя ДПМ состоялась с конгрессменом от Техаса Питом Олсоном, который также является председателем парламентской группы США-Молдова. Она прошла в понедельник в Хьюстоне, штат Техас.
«Мне было очень приятно вновь увидеть г-на конгресмана, и я горжусь тем, что могу считать его другом. Мы обсудили различные вопросы из экономической и социальной областях, проводимые реформы, а также очень важный для Молдовы вопрос - энергетическую безопасность. Мы также поговорили об очередных парламентских выборах и молдо-американских отношениях в целом», - сказал Влад Плахотнюк.
Лидер ДПМ также отметил, что сейчас Республика Молдова работает для обеспечения энергетической альтернативы страны, проинформировав конгрессмена США (который является членом Комитета по энергетике и торговле Палаты представителей) о строительстве газопровода Унгень-Кишинэу.
«Г-н Олсон хорошо знаком с энергетическими проблемами и заинтересован в усилиях Республики Молдова по диверсификации источников энергоснабжения. Понятно, что нашей стране нужна энергетическая альтернатива, и в этом направлении идет серьезная работа», - подчеркнул Влад Плахотнюк.
Конгрессмен США Пит Олсон передал послание от имени 800 тыс. жителей штата Техас, которого он представляет. «Мы любим Молдову. Это замечательная страна и наш союзник. Мы призываем работать вместе и стать еще ближе, как мы это делали на протяжении последнего года. У нас очень хорошие отношения. Их нужно укрепить и сделать сильнее», - сказал Пит Олсон.
На встрече председателя ДПМ Влада Плахотнюка с американским конгрессменом также присутствовали вице-председатели политформирования Андриан Канду и Влад Чеботарь, сообщает kp.md.
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