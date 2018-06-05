Шестерых преподавателей ASEM задержали за вымогательство взяток

Шесть преподавателей ASEM задержаны за вымогательство несколько минут назад.

Крупную коррупционную схему в ASEM раскрыли сотрудники НЦБК вместе с Антикоррупционной прокуратурой. В деле замешаны более 60 человек, включая преподавателей и посредников.

По предварительной информации студенты передавали деньги преподавателям, через посредников. Оценка за практику стоила от 1000 до 1500 леев. Самой дорогой услугой была плата за защиту диплома, которая обходилась от 400 до 550 евро.

