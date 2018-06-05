В Пакистане микроавтобус столкнулся с грузовиком, шесть человек погибли

По меньшей мере шесть человек погибли, еще столько же получили ранения после столкновения микроавтобуса с грузовиком в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.

ДТП произошло во вторник утром неподалеку от города Кохат. Микроавтобус направлялся в город Дера-Исмаил-Хан, когда столкнулся с ехавшим навстречу грузовиком. Из-за сильных механических повреждений в автомобиле произошла утечка топлива, которая впоследствии привела к взрыву, унесшему жизни шести человек.

О судьбе пострадавших ничего не сообщается. Полиция ведет расследование случившегося, пишет РИА Новости.