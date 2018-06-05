Не менее 10 человек погибли, десятки пострадали в результате схода оползня в городе Лунглеи (штат Мизорам) на северо-востоке Индии.
Согласно этим данным, сход оползня был спровоцирован обильными дождями, которые обрушились на этот индийский регион еще в конце минувшей недели. Отмечается, что потоки грязи и камней полностью смели одно из стоявших на их пути зданий, в котором на тот момент находились люди.
После обрушения здания часть людей оказались блокированы под его обломками и, не сумев самостоятельно выбраться, скончались от полученных травм.
Комментарии
- Дания построит стену на границе с Германией, чтобы удержать диких кабанов
- В Индии разбился боевой самолет, пилот погиб
- Суд арестовал голландские активы Газпрома
- У берегов Туниса затонула лодка с мигрантами, 58 человек погибло
- В Пакистане микроавтобус столкнулся с грузовиком, шесть человек погибли
- В Нигерии около 180 заключенных сбежали из тюрьмы
- Сингапур выпустит памятные монеты в честь встречи Трампа и Ким Чен Ына
- Число погибших при извержении вулкана в Гватемале достигло 69 человек
- Северокорейский дипломат: Пхеньян и Сеул делают шаги к примирению
- Неизвестные взорвали бомбу в армянском городе Варденис
- Госсекретарь Минюста: Статус русского языка в Молдове остается неизменным
- Дания построит стену на границе с Германией, чтобы удержать диких кабанов
- СМИ: новый iPad получит "монобровь" и Face ID
- Подозреваемые в коррупции в ASEM пытались избавиться от улик, передавая мешки с деньгами через окно. ВИДЕО
- В Индии разбился боевой самолет, пилот погиб
- Решение Конституционного суда: русский язык является языком межэтнического общения
- Муниципальные предприятия Бельц нарушают трудовое законодательство
- Умер актер из сериала Улицы разбитых фонарей
- Эпатажный выход: Ким Кардашьян появилась на публике в прозрачном платье
- Жители Кишинева стали свидетелями солнечного гало. ФОТО
- В Афганистане найден живым сбитый советский летчик
- Решение Конституционного суда: русский язык является языком межэтнического общения
- "Перезимовали зиму, перезимуем и лето": российские регионы замело снегом
- Продлен срок действия молдавских загранпаспортов
- Муниципальные предприятия Бельц нарушают трудовое законодательство
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День в целом благоприятен. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День будет отмечен высокой активностью. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Многие получат премии или гонорары. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Пришло время пожинать плоды.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День подобьет Вас на споры со старшими. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с начальником.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
|Banca Nationala a Moldovei