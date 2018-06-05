Суд арестовал голландские активы Газпрома

Суд арестовал голландские активы Газпрома для выплаты Нафтогазу $2,6 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Об этом во вторник, 5 июня, сообщает пресс-служба Нафтогаза.

В частности, судебные исполнители заморозят активы российской компании в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Отмечается, что шесть из семи голландских дочерних предприятий Газпрома отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако, в Нафтогаз уверяют, что это никак не повлияет на арест.

На прошлой неделе НАК Нафтогаз Украины подала ходатайство об аресте долей Газпрома в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих дочерних компаний Газпрома.

Ходатайства были поданы для обеспечения права Нафтогаза на получение от российского монополиста $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража, принятому в феврале 2018 года.

В компании Нафтогаз заявляют, что применят все доступные законные средства и инструменты, чтобы добиться выполнения решения и получить от Газпрома присужденную сумму.

"К сожалению, российская компания действует недобросовестно, не выполняя как решение арбитража, так и приказы европейских судов других юрисдикций", - отметил глава Нафтогаза Андрей Коболев, пишет Корреспондент.