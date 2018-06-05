Билл Клинтон написал роман о кибератаке на США

Бывший президент США Билл Клинтон в соавторстве со знаменитым писателем Джеймсом Паттерсоном выпустил остросюжетный роман "Президент пропал". Об этом сообщает BBC.

События в книге разворачиваются во времена пребывания Клинтона в Белом доме.

"Я особо не увлекался криминальными и остросюжетными романами до начала 1980-х, а потом совершенно погрузился в них. С тех пор лелеял мечту написать собственную книгу. Я всегда этого хотел", - сказал Клинтон.

По роману "Президент пропал" крупная кабельная сеть Showtime уже начала снимать сериал. Ожидается, что он выйдет в следующем году, сообщает Корреспондент.

Отметим, Билл Клинтон уже выпустил четыре книги.