В Индии разбился боевой самолет, пилот погиб

Во вторник, 5 июня, в штате Гуджарат на западе Индии потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Jaguar, передает телеканал NDTV.

Самолет вылетел с авиабазы Джамнагар и совершал тренировочный полет. По предварительным данным, он упал на пастбище возле одной из деревень, пилот погиб.

Представитель обороны Индии сообщил изданию, что генштаб ВВС страны уже поручил сформировать специальную комиссию по расследованию случившегося.

Информация о причинах аварии пока не поступала, сообщает Корреспондент.