Подозреваемые в коррупции в ASEM пытались избавиться от улик, передавая мешки с деньгами через окно. ВИДЕО

Девять человек, в том числе шесть преподавателей и три посредника Экономической Академии Молдовы (ASEM), были задержаны на 72 часа сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК). Их подозревают в участии в коррупционной схеме.

На приведённых ниже кадрах видно, как подозреваемые пытаются избавиться от улик, передавая мешки с деньгами через окно, в то время как в дверь стучатся сотрудники НЦБК.

Напомним, ранее Антикоррупционная прокуратура и офицеры НЦБК нагрянули с обысками в Экономическую академию Молдовы. Оперативные действия проводились в связи с фактом получения взятки за сдачу экзамена. Так, по данным НЦБК, за сдачу экзамена была установлена плата до тысячи леев, а за практику - от тысячи до 1500 леев. Наибольшая сумма взималась за защиту дипломной и магистерской работы - от 400 до 550 евро.

Если их вина будет доказана, подозреваемым грозит до шести лет тюрьмы и крупный штраф.