СМИ: новый iPad получит "монобровь" и Face ID

Будущий iPad получит характерные для iPhone X "монобровь" и Face ID. Подтверждение этому факту обнаружил в новой IOS 12 разработчик Гильерме Рэмбо, который также опубликовал скриншоты с информацией на своей Twitter-странице.

В скриншоте значится, что iOS 12 включает в себя скрытый код Face ID в iPad, с пользовательским интерфейсом и соответствующим разделом меню настроек.

Известно, что слухи о появлении Face ID в iPad появились уже давно. Предполагается, что новинка будет представлена осенью этого года, вместе с новыми iPhone, сообщает Корреспондент.