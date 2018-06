В скриншоте значится, что iOS 12 включает в себя скрытый код Face ID в iPad, с пользовательским интерфейсом и соответствующим разделом меню настроек.

Известно, что слухи о появлении Face ID в iPad появились уже давно. Предполагается, что новинка будет представлена осенью этого года, вместе с новыми iPhone, сообщает Корреспондент.

The Face ID setup UI is finally working on iPad. Clearly not done yet as can be seen by the descriptions mentioning "iPhone". But it's a start :) pic.twitter.com/PVQgfbne15