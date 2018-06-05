Госсекретарь Минюста: Статус русского языка в Молдове остается неизменным

Статус русского языка в Молдове остается неизменным. Он по-прежнему является языком межэтнического общения. Его носители могут получать образование на русском языке и использовать его в сфере услуг. С такими уточнениями выступило Министерство юстиции, чтобы развеять споры и домыслы, которые возникли в обществе после принятого накануне решения Конституционного суда.

Напомним, КС признал закон 1989 года о функционировании языков в МССР, который предоставлял русскому статус языка межнационального общения, устаревшим и непригодным к применению, так как Молдова больше не является частью СССР. В то же время Конституционный суд подчеркнул, что положения документа остаются в силе.

"Некоторые гарантии и права, предусмотренные этим законом, переняты и действуют через другие принятые позже нормативные акты. Суд говорит, что нации-правопреемницы государств, возникших после распада СССР, могут использовать любой язык", - заявил для publika.md госсекретарь Министерства юстиции Эдуард Сербенко.

КС также признал конституционным использование русского языка в официальных документах и в общении государственными службами.

"Когда речь идет об обращении в государственные органы возможность подачи документов и заявлений на русском языке сохраняется. Не будет изменений и в деятельности учебных заведений - школы с преподаванием на русском, гагаузском и других языках продолжают функционировать. Молдова обязана соблюдать права национальных меньшинств", уточнил Сербенко.

По данным переписи населения 2014 года 14% граждан Молдовы считают русский язык родным, пишет moldovademocrata.md.