Отец бросил младенца у церкви из-за издевательств, что у него слишком много детей

Камеры наблюдения сняли прощание отца со своим новорождённым ребёнком, которого он собирается бросить на пороге церкви в индийском городе Керала.

На кадрах видно, как 32-летний мужчина целует трёхдневного малыша, кладёт его на пол и затем уходит. Выяснилось, что Битто Дэвис отказался от крохи, так как друзья смеялись над тем, что у него слишком много детей, пишет life.ru. Сотрудники службы безопасности нашли маленького ребёнка только к вечеру, после чего вызвали полицию. Мужчина вместе с 28-летней супругой были арестованы по обвинению в жестоком обращении с детьми. При задержании супруги утверждали, что были вынуждены бросить малыша из-за постоянных насмешек. Друзья и родственники издевались над тем, что супруга Битто снова беременна, при том что они и так воспитывают троих сыновей в возрасте восьми, шести и четырёх лет. После того как жена родила, Битто отправился в соседний город и в местной церкви оставил малыша.

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