Louis Vuitton обратились к шаману, чтобы тот отменил дождь во время показа мод во Франции

Представители Louis Vuitton обратились к шаману, чтобы тот отменил дождь во время показа мод в Шантийи, Франция. Интересно, что трюк сработал: ливень начался лишь по завершении мероприятия, сообщает FoxNews.

О необычном способе укрощения погоды рассказала стилист Кейт Янг. По её словам, шаман заклинал дождь, целуя деревья. "Vuitton наняла шамана, чтобы предотвратить дождь, и, похоже, тот преуспел — дождь подождал, пока шоу закончится", рассказала Кейт Янг. Интересно, что модный дом не первый раз прибегает к услугам заклинателей дождя. Ранее шаман контролировал погоду во время показа в Рио-де-Жанейро. Позже руководители Louis Vuitton решили отказаться от его услуг, однако ливень, который на прошлой неделе испортил шоу Dior, заставил их изменить своё решение. Отметим, что официальные представители модного дома никак не комментируют эту информацию, пишет life.ru.

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