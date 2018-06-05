Всё,что не убивает, делает сильнее: учёные обнаружили бактерии, которые питаются чистящими средствами

Бактерии, обнаруженные в стерильных помещениях, где собирают космические аппараты, научились выживать и размножаться даже при недостатке питательных веществ, сообщает журнал Liebert Pub.

Американские учёные нашли бактерии в камерах, где собирали беспилотники для работы на Марсе. Камеры обрабатывались этиловым спиртом и чистящим средством Kleenol 30. Выяснилось, что микроорганизмам рода Acinetobacter удалось приспособиться к биоразложению чистящих средств.

В условиях жёсткого дефицита питательных веществ некоторые микробы использовали в качестве источника углерода даже изопропиловый спирт и этанол. С чистящим средством Kleenol 30 бактерии справлялись менее успешно, но всё же расщепляли его до этиленгликоля.

В будущем учёным придётся найти новые средства для проведения очистки космических аппаратов, пишет life.ru.