"Этот мост должен был простоять 100 лет, если за ним следить. Но этот мост метро уже через лет 30 начал вызывать большие опасения. Потому что обследование показало, что там много трещин и арматура в плохом состоянии", — сказал проектировщик.

Метромост через Днепр в Киеве был принят в эксплуатацию в ноябре 1965 года.