В Израиле предотвратили покушение на премьер-министра

Служба безопасности Израиля заявила о задержании террористов, которые планировали покушение на премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на сообщение службы.

Сообщается, что спецоперация по задержанию террористов прошла еще 24 апреля. В частности, был арестован житель лагеря для палестинских беженцев по имени Мохаммед Джамаль Рашдэ и другие подозреваемые, имена которых не разглашаются.

По данным службы безопасности, террористами управлял Народный фронт освобождения Палестины с территории Сирии. Однако члены ячейки не получили денег от организаторов теракта, так как их задержали на начальном этапе планирования покушения.

По данным контрразведки, террористы планировали атаку на американское посольство в Иерусалиме, а также покушение на Нетаньяху, мэра Иерусалима Нира Барката и других высокопоставленных чиновников, пишет Корреспондент.