Нейробиологи могут заставлять мозг ненавидеть сладкое

Учёные Института Цукермана, относящегося к Колумбийскому университету, разработали новый способ борьбы с ожирением. Специалисты научились на нейронном уровне программировать человека ненавидеть сахар, передаёт Digital Trends.

Исследователи определили две области головного мозга, отвечающие за восприятие вкуса, — миндалевидное тело и островковую долю. Как правило, человек ассоциирует с ощущением сладкого приятные эмоции, а когда употребляет что-то горькое — наоборот. Специалистам удалось изменить восприятие, подействовав на области мозга. Например, можно сделать так, что всё сладкое будет казаться чем-то негативным для человеческого организма.

Технологию протестировали на мышах и достигли успеха. Интересно, что с помощью вмешательства нейробиологов удалось не только заставить животных перестать потреблять сладкое. Например, благодаря воздействию на различные части мозга можно заставить человека ненавидеть всё солёное, острое или кислое. Как отмечается в исследовании, это поможет людям с различными расстройствами желудка проще переносить диеты, пишет life.ru.