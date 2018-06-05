В Ульяновске похоронное бюро замостило тропинку надгробными плитами

Тротуар на улице Радищева в Ульяновске частично вымостили фрагментами надгробных плит. Местное похоронное бюро таким образом решило облагородить территорию вокруг своей конторы. Очевидцы разместили фотографию тротуара в Twitter.

«В районе улицы Радищева за северным трамвайным депо есть земляная тропинка, здесь располагаются различные объекты бизнеса, среди которых похоронная контора, которая изготавливает надгробные плиты. Ее представители и замостили эту тропинку, но при этом четыре куска брусчатки содержали сверху фрагменты имен, фамилий и даты жизни», — рассказали в администрации Ульяновска.

С точки зрения закона владелец похоронного бюро ничего не нарушил. Впрочем, после проведенной с ним профилактической беседы он предпочел зашлифовать плиты, пишет 360tv.