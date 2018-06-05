Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил столб пепла на 3 километра

На Северных Курилах вулкан Эбеко, который расположен на острове Парамушир, выбросил днем во вторник, 5 июня, столб пепла на высоту до трех километров над уровнем моря. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Пепловое облако начало смещаться на восемь километров восточнее Эбеко.

По данным ГУ МЧС по Сахалинской области, в Северо-Курильске пеплопад не зафиксирован. Не ощущается там и запах сероводорода.

Высота вулкана Эбеко достигает 1,156 тысячи метров над уровнем моря. Он находится в шести километрах от Северо-Курильска и считается сложным стратовулканом с несколькими вершинными кратерами. В них расположены горячие озера, термальные источники и сольфатары.

Последний раз извержение вулкана произошло в 2012 году. Потом Эбеко "заснул" до октября 2016 года, сообщает 360tv.