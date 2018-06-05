Премьер‐министр Нидерландов взялся за швабру и вымыл за собой пол

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте разлил кофе в здании парламента страны. Не растерявшись, премьер‐министр взял швабру и самостоятельно вытер грязную лужу. Видеозапись произошедшего опубликовал в Twitter один из дипломатов.

Неприятность случилась с Рютте, когда он был на проходной. Стакан с кофе опрокинулся, и жидкость разлилась по полу.

Премьер-министр взял швабру у обслуживающего персонала и с улыбкой убрал за собой.

Поступок политика взывал одобрение у местных уборщиц: они радостно аплодировали Рютте, по достоинству оценив его поступок.