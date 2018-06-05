Выпускница из Пенсильвании пошла на бал с картонным Дэнни Де Вито. Позже актёр ответил девушке

Выпускница средней школы из Пенсильвании не смогла найти пару на выпускной, поэтому пришла на бал с любимым актером Дэнни Де Вито. Однако он был картонный. Об этом сообщил Time.

Эллисон Клосс закончила среднюю школу, после которой ее ждал выпускной бал. Однако девушка не смогла найти себе пару на вечер, поэтому последний школьный танец исполняла с картонным актером.

Клосс рассказала, что Де Вито — ее любимый актер. Поэтому девушка «распечатала» его в полный рост. Де Вито был одет в пиджак, белые брюки и галстук. Передвигался он на платформе на колесах— девушка держала в руках поводок, привязанный к транспортному средству. Клосс и Де Вито также сходили в бар и сделали несколько выпускных фотографий.

Реальный Де Вито узнал о поступке своей поклонницы, поэтому прислал ей "ответочку". Актер пришел в бар с картонной Эллисон, о чем рассказал актер и продюсер Роб Макэлхенни в своем Instagram.