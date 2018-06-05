Кристина Балан: Американская модель демократии остаётся отправной точкой для многих стран Восточной Европы

Американская модель демократии, повышения общественного благосостояния, свободной торговли и гражданских прав остаётся отправной точкой для многих стран Восточной Европы, находящиеся под российским влиянием. Именно поэтому Молдова полностью открыта для долгосрочного партнёрства с США. Об этом пишет назначенный посол нашей страны в Вашингтоне Кристина Балан в статье, опубликованной на сайте Атлантического совета.

По ее убеждению, Молдова нуждается в таком партнёрстве, чтобы противостоять нежелательным проявлениям со стороны других государств, в частности России, которая не скрывает попыток свернуть нашу страну с европейского пути развития. Она дислоцировала воинские подразделения в приднестровском регионе и ведёт масштабную пропагандистскую кампанию, которая представляет Россию в хорошем свете, но очерняет США и Евросоюз. Бороться с такими тенденциями можно только совместными силами, пишет Кристина Балан.



Она отметила решающее значения для будущего вектора развития нашей страны предстоящих осенью парламентских выборов.

У пророссийской Партии социалистов, которая пользуется поддержкой российского президента Владимира Путина, есть шанс победить на выборах, если внешние партнёры не усилят поддержку прозападных партий правящей коалиции, пишет Кристина Балан.



Правительство Филипа и правящая коалиция, во главе с Демократической партией, начали два года назад масштабную программу реформ для консолидации правового государства и борьбы с коррупцией. Было усовершенствовано законодательство в финансово-банковской сфере и реорганизована судебная система. Преобразования дали хорошие результаты: таможенные сборы выросли в 2017 году до миллиарда 200 миллионов долларов, увеличилось число иностранных инвесторов и количество новых рабочих мест.



И всё это, отмечает Кристина Балан, вопреки огромному давлению и дестабилизирующим действиям России, которая хочет провала реформ в Молдове и ее возвращения в зону российского влияния.



Вот почему пример и поддержка США и в дальнейшем нужны Молдове для достижения транспарентности, верховенства закона свободы и демократического управления, заключает назначенный посол в США Кристина Балан.