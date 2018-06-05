Американская модель демократии, повышения общественного благосостояния, свободной торговли и гражданских прав остаётся отправной точкой для многих стран Восточной Европы, находящиеся под российским влиянием. Именно поэтому Молдова полностью открыта для долгосрочного партнёрства с США. Об этом пишет назначенный посол нашей страны в Вашингтоне Кристина Балан в статье, опубликованной на сайте Атлантического совета.
По ее убеждению, Молдова нуждается в таком партнёрстве, чтобы противостоять нежелательным проявлениям со стороны других государств, в частности России, которая не скрывает попыток свернуть нашу страну с европейского пути развития. Она дислоцировала воинские подразделения в приднестровском регионе и ведёт масштабную пропагандистскую кампанию, которая представляет Россию в хорошем свете, но очерняет США и Евросоюз. Бороться с такими тенденциями можно только совместными силами, пишет Кристина Балан.
Она отметила решающее значения для будущего вектора развития нашей страны предстоящих осенью парламентских выборов.
У пророссийской Партии социалистов, которая пользуется поддержкой российского президента Владимира Путина, есть шанс победить на выборах, если внешние партнёры не усилят поддержку прозападных партий правящей коалиции, пишет Кристина Балан.
Правительство Филипа и правящая коалиция, во главе с Демократической партией, начали два года назад масштабную программу реформ для консолидации правового государства и борьбы с коррупцией. Было усовершенствовано законодательство в финансово-банковской сфере и реорганизована судебная система. Преобразования дали хорошие результаты: таможенные сборы выросли в 2017 году до миллиарда 200 миллионов долларов, увеличилось число иностранных инвесторов и количество новых рабочих мест.
И всё это, отмечает Кристина Балан, вопреки огромному давлению и дестабилизирующим действиям России, которая хочет провала реформ в Молдове и ее возвращения в зону российского влияния.
Вот почему пример и поддержка США и в дальнейшем нужны Молдове для достижения транспарентности, верховенства закона свободы и демократического управления, заключает назначенный посол в США Кристина Балан.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День в целом благоприятен. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Многие получат премии или гонорары. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Пришло время пожинать плоды.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День подобьет Вас на споры со старшими. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с начальником.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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