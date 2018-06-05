Коррупционный скандал в ASEM: появились новые подробности

Девять человек задержаны по итогам масштабных обысков по делу о коррупции. Это шестеро преподавателей Академии экономических знаний и трое посредников. Их подозревают в вымогательстве денег у студентов за сдачу экзаменов, защиту курсовых и дипломных работ. По данным НЦБК, за экзамены подозреваемые получали с каждого студента до тысячи леев, за производственную практику - до полутора тысяч, а за курсовую или дипломную - от восьми до 11 тысяч.

В большинстве случаев оценки студентам ставили в их отсутствие. Следователи считают, что к схеме были причастны около 60-ти сотрудников Экономической академии. В администрации ВУЗа заявили, что о причинах обысков не знали.

Студены же уверяют, что никогда взяток не давали.

При обысках у подозреваемых нашли большие суммы наличных - леи, доллары и стопки евро.



Также обнаружены списки студентов и конверты с деньгами, на каждом из которых была записка с именем. А один из подозреваемых пытался избавиться от улик. Он через окно передал соседу коробку и сумку. Выяснилось, что там была большая сумма денег.

Уголовное дело открыли по статьям "активная и пассивная коррупция" и "извлечение выгоды из влияния". Подозреваемым грозит крупный штраф и до семи лет тюрьмы.

