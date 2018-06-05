Молдова занимает пятое место в рейтинге минимальных официальных зарплат среди стран постсоветского пространства

Минимальные зарплаты в Молдове выше чем в большинстве постсоветских стран.Таковы данные издания "Настоящее время", на которое ссылается портал point.md.

В представленном топе из 15 государств Молдова замыкает пятёрку с показателем $154. На одну позицию выше Россия, минимальная официальная зарплата в которой $179. А вот соседняя к нам Украина - на седьмом месте, где минимальный ежемесячный заработок составляет $143. И в Беларуси минимальные зарплаты ниже молдавских - $150 или шестое место в рейтинге.

Тройку лидеров в этом списке занимают страны Балтии - Эстония, Латвия и Литва с показателями $583, $502 и $467 соответственно. Грузия - лишь на 11 месте, с минимальной зарплатой, более чем в два раза ниже молдавской - $71. Замыкает рейтинг Кыргызстан с показателем $18. Отметим, что в этом списке указаны минимальные официальные зарплаты до вычета налогов по курсу доллара США на 31 мая 2018, сообщает allmoldova.com.