Трамп предрек начало "чего-то большого" после встречи с лидером КНДР

Американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что саммит США и КНДР станет началом "чего-то большого".

"Встреча в Сингапуре с Северной Кореей, надеюсь, станет началом чего-то большого… мы скоро увидим!" — написал Трамп на своей странице в Twitter 5 июня.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что встреча Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет в Сингапуре 12 июня в 9:00 по местному времени.

Переговоры о проведении встречи проходили непросто. 24 мая американский лидер даже отказался от переговоров. Однако Пхеньян заявил, что по-прежнему готов к диалогу, и 1 июня Трамп подтвердил проведение саммита. В то же время он отметил, что во время переговоров вряд ли будут подписаны какие-либо документы.

На время мероприятии ожидается около 5 тыс. представителей СМИ. Сообщалось, что пресс-центр саммита в Сингапуре оборудуют в здании, которое используется в качестве гаража для болидов "Формулы-1" во время соревнований, пишет Известия.ru.