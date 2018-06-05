Детей до трех лет нужно полностью оградить от телефонов, телевизоров и других устройств с экранами, а подросткам до 18 лет стоит проводить у монитора не более двух часов в день, сверх времени, затраченного на выполнение домашних заданий. Это не стоит воспринимать буквально — в один день это может быть четыре часа, в другой — ноль, но если придерживаться определенной нормы экранного времени, многих проблем можно избежать.
Такие рекомендации дал ведущий международный эксперт по управлению временем, проводимым детьми и подростками перед экранными устройствами, доктор Арик Сигман, пишет Известия.ru.
По словам ученого, маленькие дети, у которых в первые три года жизни формируется до 80% мозга, должны контактировать с реальным миром и физическими объектами. Среди последствий чрезмерного использования гаджетов и «экранной зависимости» он назвал ожирение и развитие онкологических заболеваний, депрессию, тревожность, снижение навыков межличностной коммуникации и плохую успеваемость. Также важное значение имеет время суток, когда ребенок пользуется мобильным телефоном или работает на компьютере. Исследования показывают, что крайне нежелательно делать это менее чем за час до отхода ко сну.
"Чрезмерное неконтролируемое потребление технологий может привести к развитию ряда проблем со здоровьем и серьезной зависимости, следствием которой является целый ряд психологических и физиологических проблем. Я рад, что российские коллеги, с которыми мне удалось пообщаться в ходе этого визита, разделяют мнение о том, что процесс потребления детьми и молодежью экранных технологий должен быть регламентирован", — заявил Сигман.
Эксперт считает, что использование детьми и подростками мобильных телефонов, компьютеров и других экранных устройств должно быть контролируемым и строго дозированным. В некоторых странах это уже прописано на правительственном уровне в виде рекомендаций.
Доктор Сигман имеет степень бакалавра наук в области психологии, степень магистра в области нейрофизиологических основ поведения и степень доктора философии в области роли внимания в саморегуляции автономной нервной системы. Арик Сигман — мировой эксперт в вопросах управления временем, проводимым детьми и подростками у экранов электронных устройств. Доктор Сигман является автором многочисленных публикаций, книг и лекций на тему управления «экранным временем». Он сотрудничает с Департаментом здравоохранения Великобритании, является членом Королевского медицинского общества и членом Научного совета Великобритании, а также приглашенным спикером в рабочей группе по вопросам детства Европейского парламента в Брюсселе. С 2018 года является членом парламентской группы Великобритании по детскому здоровью.
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