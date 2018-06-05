Павел Филип потребовал ускорить внедрение судебной реформы

Павел Филип потребовал навести порядок в судебной системе таким образом, чтобы обвиняемых помещали под предварительные аресты, в том числе домашние, лишь в крайних, аргументированных случаях.

В ходе заседания правительства премьер в очередной раз подчеркнул, что в Молдове свободу обвиняемых слишком часто ограничивают без острой на то необходимости. А реформа юстиции и соблюдение европейских стандартов по вопросам прав человека - один из важных ключей к развитию экономики.



"Мы предприняли много эффективных реформ для развития бизнеса, но первый элемент - судебная система. Инвестор приходит туда, где ему гарантирована справедливая судебная система и минимальные риски. Наши партнеры отмечают, что в Молдове чрезмерно применяется предварительный арест", - заявил премьер на заседании правительства.

Павел Филип потребовал ускорить внедрение судебной реформы таким образом, чтобы у служителей Фемиды были четкие правила, когда и при каких условиях можно применять эту крайнюю меру. Глава кабмина также потребовал провести соответствующие курсы с судьями и прокурорами.

"Я глубокого уважаю прокуроров и судей, но я буду давить на них в хорошем смысле этого слова в меру своих полномочий. Только так мы добьемся положительного эффекта", - отметил премьер-министр, пишет kp.md.