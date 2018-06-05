Над Южной Африкой пролетей астероид. ВИДЕО

Астероид сгорел в атмосфере над Южной Африкой.Он был обнаружен специалистами НАСА всего за несколько часов до опасного приближения к Земле.

К счастью, это был небольшой астероид размером с валун, он сгорел в атмосфере полностью. В интернете появилось видео астероида, снятое с фермы в ЮАР, он выглядит как огненный шар, прорезающий ночное небо. Небесное тело было замечено наблюдательным центром в Аризоне, затем данные поступили в центры Массачусетса и Калифорнии, откуда было удобнее наблюдать, пишет moya-planeta.

Скорость астероида достигала 61 000 км/час. Позднее время обнаружения уже поставило вопросы о безопасности планеты перед угрозой внезапного появления подобных астероидов. Специалисты объясняют этот факт малыми размерами небесного тела.