Конкурс "Мисс Америка" исключил из программы дефиле в купальниках

Организаторы конкурса "Мисс Америка" исключили из программы соревнования традиционное дефиле участниц в купальниках.

О новой философии конкурса сообщила Гретхен Карлсон, которая в 1989 году завоевала звание "Мисс Америка", а ныне возглавляет попечительский совет Miss America Organization.

"Мы больше не бессодержательное шоу. Мы соревнование", — заявила Карлсон в эфире передачи Good Morning America на телеканале АВС.

Как отмечает телеканал, часть конкурса, посвященную позированию в купальных костюмах, займет интерактивное общение девушек с членами жюри. Кроме того, организаторы отменили выход конкурсанток в вечерних платьях. Теперь участниц будут просить появляться в привычной для них одежде, которая наиболее выражает их личный стиль, пишет РИА Новости

На сайте организации изменился и логотип конкурса: к названию Miss America добавлена свидетельствующая о кардинальных переменах приставка 2.0.

Конкурс Miss America по новым правилам состоится 9 сентября.

В конце 2017 года руководство конкурса "Мисс Америка" ушло в отставку на фоне скандала с перепиской, в которой содержались пренебрежительные высказывания в отношении участниц, a также в грубых выражениях обсуждались их тела и интимная жизнь.