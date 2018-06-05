Бывший мафиози помогает в поисках картины Караваджо

Картина «Рождество со святым Франциском и святым Лаврентием» была украдена в 1969 году и с тех пор разыскивается ФБР.

Ранее полагали, что картина была похищена сицилийской мафией и забыта на ферме, где ее съели крысы. Однако недавно были обнародованы новые сведения, проливающие свет на судьбу картины: бывший мафиози Гаэтано Градо по требованию босса мафии Гаэтано Бадаламенти отыскал похитителей. В конечном счете Бадаламенти завладел картиной и продал ее швейцарскому коллекционеру. По словам Градо, ему было приказано разрезать картину перед продажей, сообщает moya-planeta.

В то же время издание Смитсоновского института приводит слова руководительницы антимафиозной комиссии Рози Бинди: "Мы нашли новые доказательства того, что картина осталась нетронутой. Мы собираемся затребовать помощи у швейцарской стороны, чтобы вернуть картину обратно в Палермо".

"Рождество со святым Франциском и святым Лаврентием" — это знаковое произведение искусства для Италии, оно было создано между 1600 и 1609 годами для Оратория Сан-Лоренцо в Палермо. После кражи место картины заняла большая фотокопия.