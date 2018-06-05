Особенности использования компьютерной мыши могут помочь в диагностировании болезней Паркинсона и Альцгеймера, говорится в совместной работе Университета Дьюка и компании Microsoft.
Для исследования с помощью искусственного интеллекта был проанализирован 31 млн запросов в поисковой системе Bing. Авторы работы сравнили поведение людей, интересующихся симптомами болезней Паркинсона и Альцгеймера, с контрольной группой. Как сообщает Daily Mail выяснилось, что у многих, ищущих симптомы, дрожал курсор мыши, а страницы медленно прокручивались.
Ученые считают, что это первые признаки развития данных заболеваний. По их словам, это открытие в будущем позволит создать программное обеспечение, которое сможет выявлять эти болезни раньше медиков, пишет Известия.ru.
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БЛИЗНЕЦЫ
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ДЕВА
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СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
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РЫБЫ
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Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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