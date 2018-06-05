На руднике в Китае прогремел взрыв, 11 человек погибло

Одиннадцать человек погибли, девять пострадали, еще 25 заблокированы под землей в результате подрыва транспортного средства со взрывчаткой на железном руднике на северо-востоке КНР, сообщает Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел в районе Наньфэнь городского округа Бэньси в провинции Ляонин около 16.10 по местному времени. На железном руднике, где проводились строительные работы, при въезде в шахту подорвался грузовик, транспортировавший взрывчатку. В результате инцидента 11 человек погибли, девять ранены. В настоящее время в шахте остаются заблокированными еще 25 человек. Сообщается, что с некоторыми из них удалось установить связь, пишет РИА Новости.

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