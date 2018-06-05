Павел Филип принимает меры по коррекции расчета тарифа на горючее

Премьер-министр Павел Филип считает, что методология расчета тарифа на горючее должна быть прозрачной и понятной для граждан. Об этом глава кабмина заявил сегодня на заседании правительства. Филип предложил соответствующим министерства провести анализ и, при необходимости, внести поправки в законодательные нормы.

В то же время глава кабмина поблагодарил НАРЭ за готовность отложить решение о повышении цен на горючее до проведения полного анализа.

"Мы не пытаемся перескочить через полномочия учреждений, но в обществе не должно быть каких-либо подозрений или неясности. Цель моего вмешательства не должна нести краткосрочный эффект. Мы должны привнести ясность и прозрачность в формирование тарифов на горючее и энергию", - заявил Павел Филип.

Глава кабмина также осудил действия полицейского, который оштрафовал водителя лишь за то, что на стекле его автомобиля была наклейка с ценами на топливо.

"Мы можем сколько угодно говорить о реформе полиции и об усилиях МВД. Мы приложили титанические усилия для этого. А в итоге один полицейский скомпрометировал все МВД. Примите соответствующие меры", - распорядился премьер. Напомним, на прошлой неделе после соответствующего запроса главы кабмина, НАРЭ согласилось приостановить решение о повышении тарифов на бензин и дизель, пишет allmoldova.