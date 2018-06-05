В Испании вновь появится министерство по делам равноправия

Вице-премьером Испании станет Кармен Кальво, которая также возглавит министерство по делам равноправия – ведомство, существовавшее в течение двух лет (2008-2010) при предыдущем социалистическом правительстве Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, сообщили источники в Испанской социалистической рабочей партии.

Кальво – доктор конституционного права, она была министром культуры с 2004 по 2007 годы. Одна из самых близких политиков премьеру Педро Санчесу, именно ей было доверено вести переговоры с правительством Мариано Рахоя во время обсуждения прошлой осенью возможности применения в Каталонии 155 статьи конституции.

Поддержка оппозиционных партий тогда понадобилась испанскому правительству для введения прямого правления после проведения незаконного референдума о независимости в автономном сообществе. Прямое правление было введено после провозглашения независимости каталонским парламентом и действовало до 2 июня этого года – момента вступления в должность нового каталонского правительства. Налаживание диалога с каталонскими властями — одна из основных задач нового премьера, пришедшего к власти благодаря поддержке националистических партий Каталонии и Страны басков.

Министром развития, вероятнее всего, станет Хосе Луис Абалос, который сохранит пост секретаря организации Испанской социалистической рабочей партии. Министром финансов станет Мария Хесус Монтеро, советник по финансам правительства Андалусии. Министерством государственного управления будет заведовать каталонка Меричель Батет. Тереса Рибера (была госсекретарем по проблемам климатических изменений в последнем правительстве Сапатеро) возглавит министерство энергетики и окружающей среды. Представитель ИСРП в конгрессе Маргарита Роблес может возглавить министерство юстиции и МВД (в новом правительстве, по данным источников, два ведомства объединят в одно). Не войдет в правительство, но будет представителем правительства в конгрессе депутатов вице-секретарь ИСРП Адриана Ластра.



Официально состав нового кабинета, в который войдут только члены соцпартии, будет объявлен в среду. Известно, что МИД возглавит ветеран испанской и европейской политики, бывший председатель Европейского парламента Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

Конгресс депутатов 1 июня поддержал вотум недоверия правительству Мариано Рахоя в связи с обвинениями в коррупции в отношении Народной партии. Седьмым премьером с момента перехода Испании к демократии в конце 1970-х стал лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес. Официальная церемония вступления в должность состоялась 2 июня.