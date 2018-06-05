В Китае впервые появились на свет разнополые панды-близнецы

В Китае впервые в этом году появились на свет первые разнополые панды-близнецы. Пока специалисты не дали имена малышам, родившимся в Научно-исследовательском центре по разведению гигантских панд в городе Чэнду.

Счастливой матерью стала медведица по кличке Я Юнь, которая является младшей дочерью панды ЯЯ, появившейся на свет в 1990 году, в день церемонии открытия Азиатских игр в Пекине.

Сначала родилась самка весом 135,3 грамма, а самец весом 148,8 грамма "запоздал" всего на 9 минут, пишет РЕН ТВ.

"Это первые разнополые панды-близнецы, родившиеся в этом году. Мать и детеныши вполне здоровы", - пояснили представители центра.